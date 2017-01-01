Allah’tan Korkan Hiçbir Şeyden Korkmaz/Seyyid Şenel İLHAN’ın Sohbetinden
Korkak, Allah’ı bilmeyen ve Allah’tan korkmayandır. Müslüman, korkak olamayan, korkusundan korkan...
İffet ve Namus/ Prof. Dr. Hayati Hökelekli
İffet; cinsel dürtülerini kontrol etmek, namuslu olmak, nezih ve temiz olmak, saf ve lekesiz olma...
Nimetlere ve Musibetlere Bakış Açısı / Dr. Adem Ergül
Dünya hayatına “Dâru’l-İmtihân” (imtihan yurdu) denilmiştir. Zira hayatın hemen her alanında çeşi...
Ey Kerbela! Sen Ne Zaman Biteceksin?
Her yıl Muharrem ayı gelince yenilenir, tazelenir acılarımız… Ehl-i Beyt’i, Efendimiz’in ciğer pa...
Akıllı Tasarıma İşaret Eden Ayetler
Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, yıllar geçse de bilimleri eskiten ama kendisi eskimeyen bir...
20.Yıl Açılış Konuşması
Kasım Yağcıoğlu Efendi
Seyyidimizin Sesinden "Alma Tenden Canımı" İlahisi
Vefakar Kahramanlar
Ezanı Muhammed
Peygamber Efendimiz ve Ahir Zaman
Seyyid Şenel İlhan ve Feyz'in Misyonu
Peygamber Efendimiz - Sinevizyon - 2009
Peygamber Efendimiz - Sinevizyon - 2010
2011 Yılı Feyz Sinevizyonu
2009 Yılı Feyz Sinevizyonu
Feyz 21. Yıl Sinevizyonu
Seyyid Şenel İlhan ve Feyz'in Misyonu
Seyyidimizin Sesinden "Alma Tenden Canımı" İlahisi
Ezanı Muhammed
Abdulbaki İlhan
Feyz'den 278. Sayı / Abdulbaki İlhan
Abdulkadir Yılmaz
Akıllı Tasarıma İşaret Eden Ayetler
Nail Başeski
İslam’ı Hobi Gibi Yaşamak / Seyyid Şenel İLHAN’IN Sohbetinden
Dr. Alper Yücel Zorlu
Türkiye'de Cemaat Algısı Yıpranırken...
Dr. Metin Serimer
Seyyid Şenel İlhan'a Dair
Dr. Mehmet Öztürk
Seyyid Şenel İlhan’ın Dilinden “Tefekkür Ve Ahlak”
Kasım Yağcıoğlu Efendi
Ehl'i Beyt İhmal Ediliyor!
Seyyid Vasıf Geylani Efendi
Ahiret ve Muhasebe
Seyyid Enver Geylani Efendi
Diline Sahip Çıkan Dinine Sahip Çıkar
Ali Faik Yurtöven Efendi
Tıbbı Nebevi
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